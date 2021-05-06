Yakalansa da o para uçtu gitti!

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Thodex vurgunu ile ardında pek çok mağdur bırakan Faruk Fatih Özer'in yakalanması halinde bile, dolandırdığı paralara ulaşmanın uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş

Z KUŞAĞI AĞIRLIKTA

Kurtuluş, "Fatih'in olayı organize bir durum gibi görünüyor, Yasadışı faaliyet gösteren kişiler de oluşum içinde var. Risk şu, bu paralar gitti, faili bulabilirsiniz ama coinler anlık olarak transfer edilebiliyor. Bu paralara ulaşmak mümkün olmayabilir ve borsalarda geçerlidir" dedi. "Yeni kripto saadet zincirleri geliyor, dikkat edilmesi şart" diyen Kurtuluş sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağdur olanların büyük bölümünü Z kuşağı oluşturuyor. Teknolojinin hitap ettiği kesim Z kuşağı olduğundan, buradaki mağduriyetin de bu yaş grubunda doğması doğal. 18 yaşındaki çocuk borsaya gitse, 'Sen kimsin' derler! Kripto para piyasasına girişte bariyer, engel yok, kolay girebildiğiniz bir pazar, o yüzden gençler kullanıyor."

'ŞÖYLE KAZANACAK, BÖYLE UÇACAK' DİYENLERE ITIBAR ETMEYIN

KADİR Kurtuluş, vatandaşları emanet veya borç para ile dijital para dünyasına girmemeleri ve yatırımlarının tümünü bu alana yapmamaları konusunda uyardı. Kurtuluş, "Kripto para dünyasını tam bilmeden girmek çok yanlış. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. 'Şu coin şu kadar kazanacak, uçacak' diyenlere de asla itibar etmeyin" dedi.

FATİH ŞENDİL