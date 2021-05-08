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Haberler Gündem 7 şehir için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

7 şehir için flaş karar! 'de yayımlandı

Son dakika haberi, , , , , Karabük, Hatay ve Artvin'de arazi toplulaştırma ve ormanlık alanlara ilişkin düzenlemeye gidildi.

7 şehir için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
AA

08.05.2021, 12:22

Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.

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