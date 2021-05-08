Nusaybin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
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