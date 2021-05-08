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'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, 'in ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Nusaybin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA

08.05.2021, 19:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.

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