Son dakika: İsrail Gazze'ye saldırdı! 3 çocuk şehit oldu

Gün boyu gerginliğe neden olan ve 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı Mescid-i Aksa saldırıları yeni bir boyuta ulaştı. Filistinliler Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya devam ediyor. Filistinliler bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı atarak İsrail polisine tepki gösterdi.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti." denildi.

POLİSLER SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi. Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

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