100 binde görülen haftalık vaka sayıları il il açıklandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu. Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta... İLLERE göre haftalık vaka sayısında büyükşehirlere kıyasla İzmir'de de önemli bir düşüş yaşandığı göze çarptı. 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kararlılığımız vaka sayılarının düşürmeye devam edecek" dedi.

'AZALMADA HIZ BEKLİYORUZ 5 BİNİN ALTINA DÜŞEBİLİRİZ'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmadan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusuna yanıt verdi. CEYHAN, "Önümüzdeki haftadan itibaren kısıtlamanın getirdiği etkiyi görmeye başlayacağız. Yalnız yeni bir artışın önüne geçmek önemli. Azalmada hızlanma bekliyoruz. 5 binin altına da inilebilir" dedi. Ceyhan, vakaların azalmasında aşının direkt bir etkisinin olması için, yüzde 70 aşılama oranlarına ulaşılması gerektiğini de dile getirdi.