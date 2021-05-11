Pençe şehidine gözyaşlarıyla veda

KUZEY Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gündür tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24) önceki akşam şehit oldu. Nar, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi. Baba Mustafa Nar törene tekerlekli sandalye ile katılırken 2 çocuğundan birini kaybeden anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü. Şehit Nar'ın cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü ilçe şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Nar'ın 3 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra uzman çavuş olarak askerde kaldığı ve görevlendirmeyle de Pençe-Yıldırım operasyonuna katıldığı bildirildi.