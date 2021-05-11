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Haberler Gündem Son dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika: 11 Mayıs tablosu ve vaka sayısı tarafından açıklandı!

Son dakika: vaka sayısını açıkladı! 'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Son dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

11.05.2021, 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 19:42

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, vakalarda bir önceki güne göre artış olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

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