Son dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, vakalarda bir önceki güne göre artış olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.