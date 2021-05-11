Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.
Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, vakalarda bir önceki güne göre artış olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.
Son dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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