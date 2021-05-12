Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

Bakan Koca, 2 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle, Twitter hesabından video mesaj yayımladı. Bakan Koca, "Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır. En zor anlarımızı, hayata olan umudumuzu paylaştığımız yanı başımızdaki kişilerdir onlar. Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıkları ile bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar hatırlanacak değil, asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız" dedi.

Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.

Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...

Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.

Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.

12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/ZBBWSGixqg May 12, 2021

Bakan Koca, Hemşireler Günü'nü kutlayarak, "Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir. Bugün arife; dualarımız hayatı kalbi ile okuyabilen hemşirelerimiz için olsun. Hizmetleri ile onlar çok ama çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerimize, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur" ifadesini kullandı.