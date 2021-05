Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Israel's actions, which are against the decisions by humanity's common organizations, fundamental human rights, the international law and all human values, must be stopped immediately. pic.twitter.com/mXsS00JtUT