Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Israel's actions, which are against the decisions by humanity's common organizations, fundamental human rights, the international law and all human values, must be stopped immediately. pic.twitter.com/mXsS00JtUT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuşmuştu.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

"Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.

Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."