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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! virüs tablosu

'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Mayıs virüs tablosu

12.05.2021, 20:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 20:43

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1496'sı semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 167 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu

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