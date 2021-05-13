Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Malezya'nın eski başbakanı Muhammed ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.