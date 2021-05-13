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Başkan Erdoğan'dan diplomasisi! 'nın eski başbakanı Muhammed ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın eski başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in 'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Malezya'nın eski başbakanı Muhammed ile görüştü

13.05.2021, 13:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

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