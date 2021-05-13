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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da metrobüste rehine krizi! Özel Harekat bölgede

Son dakika: 'da ! bölgede

'deki metrobüs durağında hareketli anlar yaşanıyor. İddiaya göre metrobüs içinde bulunan bir kişi kendisine zarar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. polisleri de olay yerine geldi.

13.05.2021, 20:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 20:31

Haramidere durağındaki metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu. Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Metrobüs durağında yolcu iniş ve binişine izin verilmezken, polis ekiplerinin şüpheli kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

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