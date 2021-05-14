  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Dayı ile yeğen kavgasında kan aktı

Dayı ile yeğen kavgasında kan aktı

Son dakika... 'ın ilçesinde R.H. ve yeğeni G.B. arasında bıçaklı kavga çıktı. Dayısının sırtından bıçakladığı G.B. yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dayı ile yeğen kavgasında kan aktı
İHA

14.05.2021, 14:40

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. ve yeğeni G.B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada dayı R.H. yeğeni G.B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babası uyurken evi ateşe verdi! İzmir'de korkunç olay Babası uyurken evi ateşe verdi! İzmir'de korkunç olay
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dayı ile yeğen kavgasında kan aktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.