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499 bin öğretmene aşı randevusu verildi

Koronavirüsle mücadelede en güçlü silah olarak görülen aşı uygulamaları devam ediyor. Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının da aşı uygulamaları başladı. tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

499 bin öğretmene aşı randevusu verildi

15.05.2021, 10:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.

Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak

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