Erdoğan’a sosyal medyadan büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde korona virüsle mücadele döneminde yapılan çalışmaları anlatırken vatandaşlardan helallik istemesi, algı operasyonu yapmaya çalışan bazı kesimleri harekete geçirdi.

'TÜM EZİLENLERİN UMUDU'

Filistin konusunda yoğun çaba sarf eden Başkan Erdoğan ve Türkiye sevdalıları ise, bu çirkin harekete anında cevap verdi. 'Milletinadamı' ve 'HelalOlsun' etiketleriyle açılan başlıklarda Başkan Erdoğan için, "Maz- luma umut, zalime korku" ortak vurgusu yapıldı.

Sosyal medyada Başkan Erdoğan için, "Sadece bu milletin değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin, tüm ezilenlerin, itilenlerin,

hor görülenlerin umududur" dendi.

Sosyal medya paylaşımlarına AK Parti genel başkan yardımcıları ve parti teşkilatlarından da katılımlar oldu. Yüzbinlerce twit atılmasıyla birlikte Başkan Erdoğan ile ilgili etiket Türkiye listesinde en üst sıralara çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI

Öznur Küçüker Sirene: Hakkım sonuna kadar Hakkın yolunda yürüyen Erdoğan'a! Zihni Çalışkan: Sadece 1.5 milyar Müslümanın değil, zulme uğramış tüm insanlığın gür sesidir Recep Tayyip Erdoğan!

Doç Dr. Ayşe Nevin Sert: Ezilenlerin gür sesidir o; Suskun dünyanın hür sesidir o; Göründüğü gibi olan; Gücünü milletten alan; Recep Tayyip Erdoğan!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Son 19 yılda her türlü ekonomik ve sosyal sorunun üstesinden geldiğimiz gibi mazlum coğrafyaların da sesi olduk.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Betül Sayan Kaya: Düşmana korku, dosta güven veren #MilletinAdamı daima yanındayız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Mazluma umut, zalime korku... Derdi Türkiye olan Adam, Recep Tayyip Erdoğan!