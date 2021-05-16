Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerine ziyaret

DİYARBAKIR'DA PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'e gelerek Gara şehidi Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş'ı mezarı başında andı. Ailelerden Celil Bektaş, "2009'da kahrolası parti HDP evlatlarımızı çaldı. Evimizi yıktılar. Ha İsrail ha HDP fark etmiyor. İsrail de çocuk öldürüyor HDP de" dedi. PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın da, "İsrail'in öldürdüğü çocukların ne günahı var? Onların da PKK'dan farkları yok" diye konuştu.

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