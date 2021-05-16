İşgalci İsrail'in masum çocukları, sivilleri katletmesine dünya sessiz kalıyor

TERÖR devleti İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları günlerdir devam ediyor. İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

2 AYLIK BEBEK KURTULDU

İSRAİL Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de aralarında Hamas'a ait olduğu belirtilen noktalar da dahil olmak üzere yüzlerce hedefin gece boyu vurulduğu bildirildi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, son olarak Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğu öğrenildi.

HAMAS KARŞILIK VERİYOR

ÖTE yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

İİT İCRA KOMİTESİ TOPLANIYOR

İSRAİL'İN Filistin'e saldırıları karşısında, Türkiye'nin girişimleri üzerine, 16 Mayıs'ta dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun, İsrail'in saldırılarına karşı atılabilecek adımları mevkidaşlarıyla istişare edeceği aktarıldı.

ŞİMDİ DE MEDYANIN SESİNİ KISTILAR

İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın aralıksız bir şekilde sürdürürken, bölgeden gelen haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin de olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurduğu bildirildi. Saldırının ardından bina çökerken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.