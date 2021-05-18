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Haberler Gündem Son dakika: Diyarbakır'da askeri tesise saldırı

Son dakika: 'da askeri tesise saldırı

'daki bir askeri üsse saldırı girişiminde bulunuldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakanı , "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Diyarbakır'da askeri tesise saldırı

19.05.2021, 01:12 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 01:20

Diyarbakır'da bulunan bir üsse maket uçaklarla saldırı girişimi yapıldı. Konuyla ilgili olarka İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HERHANGİ BİR ZAİYAT YOKTUR"

Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerine yer verdi.

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