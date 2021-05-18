Son dakika: Diyarbakır'da askeri tesise saldırı

Diyarbakır'da bulunan bir üsse maket uçaklarla saldırı girişimi yapıldı. Konuyla ilgili olarka İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"HERHANGİ BİR ZAİYAT YOKTUR"
Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerine yer verdi.
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