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uyardı! Otomobil markası üzerinden paylaşıma dikkat

Son dakika haberine göre; Genel Müdürlüğü () Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, siteleri ve cep telefonuna gelen mesajlar yoluyla kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet uyardı! Otomobil markası üzerinden paylaşıma dikkat

19.05.2021, 08:31

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gelen mesajlara dikkat. Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, 'Cüzdanımı kaybettim', 'Telefonumun şarjı bitti' ve 'Bana kredi kartı numaranı yazar mısın?' türünde mesajlar göndererek bilgi ya da para talep eden dolandırıcıların tuzağına düşmeyin." ifadeleri kullanıldı.

OTOMOBİL MARKASI ÜZERİNDEN OLTALAMAYA DİKKAT

Çeşitli iletişim kanallarında bir otomobil firmasının logosu da kullanılarak dolaşıma sokulan bağlantı ve içeriğe itibar edilmemesi de vurgulanan paylaşımda, oltalama amaçlı oluşturulduğu anlaşılan linkin, yabancı menşeli ve zararlı yazılım içeren bir web sitesine yönlendirdiği belirtilerek, bu tür linklerin tıklanmaması ve paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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