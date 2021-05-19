KRİPTO dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar, Sarıyer'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Çınar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Bilişim dolandırıcılığından hakimliğe sevk edildi.
Thodex davasında Oral Çınar mahkemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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