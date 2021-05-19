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Haberler Gündem Thodex davasında Oral Çınar mahkemede

Thodex davasında Oral Çınar mahkemede

Thodex davasında Oral Çınar mahkemede

19.5.2021

KRİPTO dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar, Sarıyer'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Çınar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Bilişim dolandırıcılığından hakimliğe sevk edildi.

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