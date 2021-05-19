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vurgununda yeni gelişme! Firari olan bir isim daha yakalandı

Son dakika... Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu olayında şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli ve şirketinin yazılımcısı 'ın ardından son firari de yakalandı.

Thodex vurgununda yeni gelişme! Firari olan bir isim daha yakalandı

19.05.2021, 10:19

Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranan şüphelilerdendi. Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı.

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