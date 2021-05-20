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Haberler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek
AA

20.05.2021, 14:15

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen avukat Ferah Yıldız, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise dosyada hiçbir delilin toplanmadığını, tanıklarının dinlenmediğini, müvekkilinin ispat hakkının elinden alındığı savunarak, davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEME İLK KARARININ AYNISINI VERDİ

Dosya incelemesini tamamlayan mahkeme, duruşmanın bittiğini taraflara bildirerek açılan tazminat davasını kısmen kabul etti.

Kararda, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a, haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine hükmetti.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine karar verdi.

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