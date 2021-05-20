Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak.
Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.
Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.Bakan Koca duyurdu! İşte yeni aşıların geliş tarihi..
Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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