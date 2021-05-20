Haberler Gündem Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Toplantıya dünyaya umut olan BionTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de video konferans ile katılacak.

20.05.2021, 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 09:33