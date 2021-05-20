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Haberler Gündem Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su de katılacak

Son dakika haberi... saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak. Toplantıya dünyaya umut olan BionTech aşısını geliştiren de video konferans ile katılacak.

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak

20.05.2021, 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 09:33

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak.

Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.

Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

Bakan Koca duyurdu! İşte yeni aşıların geliş tarihi..

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