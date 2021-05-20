Son dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Uzun bir zaman sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü. Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.

Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.

Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.

Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz. 60 milyona, devamında 90 milyona, en son 120 milyon dozda anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu.

Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralıktan beri beraber konuşuyoruz ve Türkiye'ye bizim uyguladığımız aşıyı nasıl iletiriz diye. Aralıkta ilk defa bir buçuk milyonu konuştuk ve sayın bakanım sağ olsun her 2-3 hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık ve çok mutluyum.

UĞUR ŞAHİN: HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ GELİYOR

Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

Haziranda ilki 30 milyon ama 15 Haziran'a kadar 14.2 milyonu günbegün arkadaşlar planlamışlar. Şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize şu ana kadar teslim edildi. Gelecek, olacak demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da bu aşıya erişmek istiyor.



Prof. Dr. Şahin: Sayın bakanımla telefonda çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ben de imkan olunca evet diyordum. Elimizde garanti olmadığı zaman hayır diyordum. Şimdi dediğiniz rakamları elimizde imkan var, bir problem çıkmazsa zamanında yollayacağız.



3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.



Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gössteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.

Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.

Bakan Koca: Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.

Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.



Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.



Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.



Bakan Koca: Filyasyon, sağlık altyapımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz. Sizin ifadenizle 'Birlikte, Allah'ın izniyle beraber başaracağız.'



Özellikle bugüne kadar, 4.5 milyon anlaşmadan, aralıkta yapılan anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan eylül sonuna kadar da bu tedarikin tamamlanacağı ilk haziran ayı itibarıyla 6.1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu.