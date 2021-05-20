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Haberler Gündem Thodex vurgununda firari yenge Aydın’da yakalandı

vurgununda firari yenge ’da yakalandı

Thodex vurgununda firari yenge Aydın’da yakalandı

20.5.2021

Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da yakalandı. 400 bin kişinin mağdur olduğu davada asıl şüpheli şirket sahibi Fatih Faruk Özer, 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana henüz yakalanamadı. Fakat soruşturmanın seyrini değiştirecek isimler teker teker gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında tek firari şüpheli, şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı.

BİR TEK ÖZER KALDI
Kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar ve finans departmanında çalışan Rana Azap, İstanbul'da gözaltına alındı. Ardından tutuklu abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de yakalandı
Aydın İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer gözaltına alındı. Onun da önümüzdeki günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade vermesi bekleniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tek firari şüpheli, şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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