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Haberler Gündem Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu
DHA

21.05.2021, 16:38

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

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