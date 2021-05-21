Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
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