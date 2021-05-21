‘Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi oldu’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin toplantısında, İsrail'in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü ifade etti. Filistin'de sürdürülebilir barışın ancak yasadışı ve insanlık dışı İsrail işgalinin sona ermesiyle mümkün olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini gösteriyor. Dünya bu haritaları iyi görsün, BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür" diye konuştu.



GAZZE'DE ATEŞKES KARARI

İSRAİL Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesini kabul etti. İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe girdiği belirtildi. Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi. Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bilgi veren Hamas yetkilileri de ateşkes kararını doğruladı.