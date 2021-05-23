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Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un çeşitli yerlerinde incelemelerde bulundu. Başkan erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.