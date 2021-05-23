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Haberler Gündem Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu!

Başkan Erdoğan 'da incelemelerde bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'un çeşitli yerlerinde incelemelerde bulundu. Başkan erdoğan, , Kasımpaşa'daki Divanhane ile Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu!
AA

23.05.2021, 17:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.



Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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