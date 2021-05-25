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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... (MSB), 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu

Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

25.05.2021, 19:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021, 19:09

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.

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