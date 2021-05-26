Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşadığımız aylara girdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını korumak için imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu süreci en az sıkıntı ile atlattık. Sağlık sisteminde kurduğumuz altyapı nedeniyle sorunlar yaşamadık. Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olayla da karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımız ve esnafımızı yalnız bırakmadık.

Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık çalışanlarına ek ödeme gibi alanlarda yaptığımız ödemeler yıl sonunda 104 milyarı bulacak.

645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık. Bayram ikramiyelerini de 1000 TL'ye çıkardık. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı destekledik. Nakdi desteklerin tutarı da haziran ayı sonunda 67 milyar lirayı bulacak. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır. Vatandaşımızın, esnafın kredi alımını kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 345 milyar lirayı geride bırakmıştır.

Esnafların ve mükelleflerin vergi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. İki ayrı grup halinde esnaf ve sanatkarımıza yeni bir hibenin müjdesini de paylaştık. Nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.

Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.

'KİMİN ÇETELERLE YÜRÜDÜĞÜNÜ MİLLET GÖRÜYOR'

2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize sahip çıktıkça milletimiz ile aramızdaki uhuveti hiçbir saldırı bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.

"BU KADRO İLE 2023'E GİDECEĞİZ"

Bu kadro ile 2023'e gideceğiz. Bu kadro Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak.



YARGI'DA REFORMLAR

Vesayete selam duran bir yargı dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. En son dün parlamentomuzda gayet güzel memnuniyet verici bir seçim gerçekleştirildi. HSK Kurlu milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit ve umut verici fevkaladedir.

Yarınlara ve geleceğimize bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı da bu sürecin bir parçasıdır. 4. Yargı Paketi yakında Meclis'e sunulacak. Ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriyor.

YARGI'DA REFORMLAR

Vesayete selam duran bir yargı dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. En son dün parlamentomuzda gayet güzel memnuniyet verici bir seçim gerçekleştirildi. HSK Kurlu milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit ve umut verici fevkaladedir.

Yarınlara ve geleceğimize bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı da bu sürecin bir parçasıdır. 4. Yargı Paketi yakında Meclis'e sunulacak. Ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriyor.

FETÖ'nün ihanetlerine karşı milletimizle birlikte şanlı bir mücadele yürüttük.

Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemin geçerli olmadığı seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Son 3,5 yılda 85 bin uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

MERAL AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.

SÜLEYMAN SOYLU VE BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir.

Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz

ERKEN SEÇİM ŞAKŞAKÇILARINA YANIT

Bay Kemal, Meral... Size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz.



Ülkemizi suç örgütleri üzerinden kıskaca almak ve siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar söz edenleri de unutmamak gerekiyor.

Çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır.

AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, inşallah yarın da halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve onlara piyonluk yapanların işgali altındadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu tabloda rahatsız olduklarına inanıyorum.

Milletimiz bize hezeyanlarla uğraşma değil ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir.

POLONYA'YA SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ

İşte dün, ülkemizi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Sayın DUDA ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin tarihin derinliklerine kadar inen ilişkilerinin bulunduğu Polonya ile yakın dönemde de önemli işbirliklerimiz olmuştur. Özellikle savunma sanayinde, bu işbirliğinin oldukça verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz.

Ülkemizin yurt dışına sipariş verdiği uçakların, 1934 yılında, Hatay meselesindeki gelişmeler bahanesiyle teslim edilmemesi üzerine yardımımıza Polonya yetişmiştir. Bu ülkeden alınan uçaklar yanında, ikinci dünya savaşı yıllarında Türkiye'ye gelen 37 Polonyalı mühendisin yardımıyla, fabrikalarımızda imal edilmek üzere çeşitli uçak tasarımları da yapılmıştır.

Sovyetler Birliğinin işgalinin ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Polonyalı mühendislerin ortak uçak üretimi için yaptıkları başvuru, dönemin Milli Savunma Bakanlığının olumsuz görüşü üzerine reddedilmiştir. Buna rağmen, ülkemizde kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası ile İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümü, Polonyalı dostlarımızın katkılarıyla hayata geçmiştir. Kendi uçaklarımızı yapma yolunda, Polonyalı dostlarımızın da gayretleriyle geldiğimiz aşamanın önü ise, 1949 yılında, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından, 'Amerika'dan bedavaya alınacak uçaklar' bahanesiyle tamamen kesilmiştir. Bu şekilde kapatılan Türk Hava Kurumu fabrikası, uçak yerine çocuk karyolası, masa, dikiş kutusu gibi malzemeler üreten bir atölyeye dönüştürülmüştür. Devrim otomobili başta olmak üzere pek çok projenin akıbeti de aynı olmuştur. Kendi imkanlarıyla uçak üreten Nuri Demirağ'ın bunları talep eden ülkelere satma teşebbüsü de, 'yakarız ama yine de sattırmayız' denilerek engellenmiştir.

Türkiye, işte bu ihanetlerden yaklaşık 70 yıl sonra, Polonya ile insansız hava araçları satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Tek fark, bu defa satıcının bizim, alıcının Polonya tarafı olmasıdır. Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir. Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir.

"İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞIMIZI 2023'TE UÇURMAYI PLANLIYORUZ"

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun bir ürünü olan insansız hava araçlarımızın sahada gösterdiği başarılar, adeta savaş stratejilerinin yeni baştan yazılmasını gerektirecek sonuçlara yol açmıştır. Mevcut insansız hava araçlarımızın bir üst versiyonu olan Akıncı da devreye girdiğinde, bu tablo çok daha sarsıcı şekilde değişecektir. Amacımız, tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmaktır. Böylece, dünyanın halen peşinde koştuğu beşinci nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye ulaşacağız. Bu doğrultuda geliştirmeye başladığımız insansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz.