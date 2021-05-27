Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yassıada'nın öne Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir.

Varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştıran Türk milleti, demokrasi mücadelesini de bu kararlılıkla sürdürmüştür. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır.

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi zihniyeti de hala sürmektedir. Monşerler de var. Bunlar aynı yerden yönetildiler. Bunlar iktidarı sandıkta değil, dar ağacı ve silahların gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Meşru iktidarla değil, vesayet araçları ile yönetmeyi ve çalışmaya araç haline getirmişlerdir.

Tankların arasından kaçıp giden Bakırköy'e sığınan yine bunlardır. Bir erken seçimle veya başka bir değişimle iktidar değişiminden söz eden yine bunlardır. Bizi indirmekten vatana ihanetten yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler bunlardır. Sosyal Milli şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardır. Şunu bilmiyorlar... Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar bunun farkında değil. Biz bunu da biliyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni bir sivil anayasa ile bu adımı kalıcı hale getirerek ülkemizi en üst lige çıkaracağız. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. Ortağımız MHP kendi taslağını bize sunmuş oldu. Diğer partilerin de böyle hazırlıkları olduğunu biliyorum. İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis'te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacaktır.

Hemen demokrasi ve kalkınma adımını yeniden başlatmıştır. Bugün neredeyiz... Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndayız. CHP zihniyeti işte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı. Menderes'in 2 arkadaşıyla beraber. Biz bu ada Demokrasi ve Özgürlükler çarğısı yapıyoruz. Farkımız bu. Bunların özgürlükle, demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur.

CHP'NİN YALAN SİYASETİ

Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Bir dizi konuda yalanları sürekli tekrar etme stratejisini geliştirmektedirler.

Bunların siyaset adına heybelerinde başka hiçbir malzeme yoktur. Eser ve siyasetinde hiçbir projeleri, çalışmaları, hazırlıkları yok. Bunları iyi tanımak lazım, iyi tanımamız lazım.

Başarabilirlerse engel olmak, başaramazlarsa gölge düşürmek istiyorlar. Demokrasi aşkı yüreğinizde kök salmışsa kendinizi millete kabul ettiremezsiniz. Yalan, iftira, takoz siyasetiyle eser ve hizmet yarışına girilemez. Ne kadar riyakarlık yaparsanız yapın kendinizi millete kabul ettiremezsiniz Bay Kemal ve yandaşları. İşte CHP bu yüzden girdiği her seçimi kaybediyor. YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Aziz milletimiz inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır. Ben inanıyorum.

AK Parti olarak bize düşen 'durmak yok, yola devam diyerek' işimize bakmaktır. AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, uluslarlarası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, terör örgütlerinin başlarını nasıl ezdiysek yarın da yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

PETROL MÜJDESİ: 3 YENİ KUYUDA PETROL

Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarında da sonuçlar aldık. Üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. Sadece 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük üretimimize 6800 varil katkı sağlayacak. Benzer müjdeler daha gelecek.