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Haberler Gündem MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

MSB: 'a geçmeye çalışan 7 'cü yakalandı

(MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

27.05.2021, 19:30

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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