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Son dakika: Darbe imalı bildiride flaş gelişme: O amiraller ifade verecek

Darbe imalı bildiriye imza atan 103 amiralle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bildiriye imza atan ve şu ana kadar ifadesi alınmayan amirallerin de ifade işlemlerinin başladığı belirtildi.

Son dakika: Darbe imalı bildiride flaş gelişme: O amiraller ifade verecek
SABAH

27.05.2021, 09:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 3 Nisan tarihinde yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan ve 16 Nisan tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazıldı. 27 Mayıs tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanıldı.

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