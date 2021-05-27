Sonsuza kadar yaşayacak

27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen demokrasi şehidi Adnan Menderes'in adını taşıyan müze tamamlandı. Adnan Menderes, Yassıada'da yargılanırken çocukluk arkadaşı Ethem Menderes'e "Tövbeler olsun bir daha çiftlikten Aydın'a gelirsem. Oturacağım Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının dibine, başımı göğe çevireceğim, söğüt yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana getireceği saadetle yetineceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım" demişti. 17 Eylül 1961'de idam edilen Menderes ne Çine Çayı'nı ne de Çakırbeyli Mahallesi'ndeki çiftliğini görebildi.



SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE

Adnan Menderes'in hayalini kurduğu söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına aziz hatıralarına yakışan bir eser yapıldı. Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli mahallesi girişinde Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılarak yapımına başlanılan, 90 dönüm mera arazisi üzerine kurulan müzenin içinde Adnan Menderes'e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve yaşadığı dönemde kullandığı eşyaları sergilenecek.

Müzede sergilenmesi amacıyla 1940-1960 yılları arasını kapsayan devlet arşivinden birçok eser de gün yüzüne çıktı.



Müze içerisinde 2 yel değirmeni, 1 müze binası, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ve cami bulunuyor.



"SÖZ MİLLETİNDİR" AFİŞİ

14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" yazan ünlü seçim afişi ve DP'yi iktidara taşıyan seçim sandığı, Fırat Nehri üzerinde 1956'da inşa edilen Türkiye'nin en uzun betonarme köprüsü olan Birecik Köprüsü'nün açılış töreninde Menderes'in kurdeleyi kestiği makas da eserler arasında bulunuyor. Menderes'in Nazilli'de açtığı fabrikadaki imzası ile Kayseri Şeker Fabrikası'nın ilk üretimi olan bir kutu kesme şeker, Aydın'da arkadaşlarıyla Ayyıldız Çetesi'ni kuran ve daha sonra Söke Piyade Alay Yaveri olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan Menderes'in Milli Mücadele döneminde kullandığı iki 'mavzer' silah da müzedeki eserler arasında. 1914-1916 yıllarında lise öğrencisi iken İzmir'in köklü kulüplerinde forma giyerken çekilen ve müzenin baş köşesinde sergilenen fotoğrafları da Adnan Menderes'in bilinmeyen yönlerini gösteriyor.





SON MEKTUBU

İhtişamıyla gözleri kamaştıran müze, aynı zamanda derin bir hüznü de içinde barındırıyor. Demokrasi şehidi Menderes'in Berrin Menderes ile yeni evlendiğinde çekilen fotoğrafı müzenin bir köşesinde asılı duruyor. Berrin Menderes'in Yassıada'da 2 Eylül 1961'de eşine yazdığı üzerine gözyaşı damlamış son mektubu, idamından önce 14 Eylül 1961'de Adnan Menderes'in "Berrin'im, Hayatım, dün o kadar bekledim, mektupların gelmedi... Hüznüm bir kat daha arttı. O dayanılmaz hasretini bir derece hafifleten, heyecan veren, nefes alma imkanı veren mektupların... Görülmemiş bir sevgi ve iştiyakla güzel yüzünü öperim Berin'im" satırlarını yazdığı son mektup da müzede yer alıyor.

Kazım YÖRÜKCE