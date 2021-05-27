Vatan güvende

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, il genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencileri, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına moral mektubu gönderdi. Mektuplara, vatani görevini yapmakta olan Mehmetçikler, anlamlı ve duygu dolu mektuplarla ve videolarla karşılık verdi.



MORAL BULDULAR

ÖĞRENCİLERDEN gelen mektuplarla moral ve destek bulan Mehmetçik, cevap mektubunda ve video mesajlarında, "Sevgili kardeşlerim, bizlere bu mektupları yazan değerli Muğla öğrencileri; bu mektubu sizlere Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye sınırına yakın bir noktadan yazıyoruz. Yazdığınız mektuplar elimize ulaştı. Bizi bu mektuplarınızla ne kadar mutlu ettiğinizi, moral ve motivasyon sağladığınızı bilmenizi isteriz" ifadelerini kullandı.





"GELECEK SİZSİNİZ"

MEKTUBUN devamında, vatanın güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini belirten askerler, "Ülkemizin geleceği olan sizler de ruhunuzla bizimle burada görev yapmaktasınız.

Bunu hissetmek gerçekten tarif edilemez bir duygu. Sizlere sevgilerimizi iletiyor; teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sizlerin de derslerinize en iyi şekilde çalışarak vatan sevgisi ile yetişip bu vatana hayırlı birer birey olmanızı diliyoruz.

Rahat uyuyun abileriniz vatan nöbetinde" sözleriyle duygu dolu bir mektuba imza attılar.



'GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK'

MUĞLA Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrencilerin vatani görevini yapan askerlere, yüreğindeki sevgiyi, saygıyı, vefayı ve minnet duygusunu kaleme aldıkları mektuplar gönderdiğini hatırlattı. Öğrencilerin de Mehmetçikten aynı duygularla karşılık almanın sevincini yaşadığını dile getiren Töre, "Hem bizler hem de çocuklarımız çok mutlu olduk. Son derece gurur duyduk. Mektuplar sayesinde vatani görevini yapan askerlerimiz ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurduk" ifadelerini kullandı.

Ferdi YAVUZ