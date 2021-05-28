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Bakan Varank duyurdu: Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "'ın VLP temelli yerli koronavirüs aşısı denemelerinin Faz-2 aşaması yakında başlıyor en az 480 gönüllü aranıyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Varank duyurdu: Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

28.05.2021, 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021, 09:48

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.



VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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