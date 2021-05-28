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Haberler Gündem Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

’nün öldürülmesi davasında 20 sanığın “çocuğu canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

28.05.2021, 12:23

Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

"SALDIRGANLAR 'ÖLDÜRÜN BUNLARI' DİYE TEMPO TUTUYORLARDI"
16 yaşındaki Yasin Börü, 6-8 Ekim olaylarında acımasızca katledildi. Yasin Börü'nün babası olayların fitilini ateşlemekle suçlanan Selahattin Demirtaş'tan şikayetçi olmuştu. Yaşadığı acı, iddianamedeki ifadesine yansımıştı. Olaylar sırasında Yasin Börü ile birlikte olan Yusuf Er de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla ifade vermişti ve "Saldırganlar, 'öldürün bunları' diye tempo tutuyorlardı" demişti.

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