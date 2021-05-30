‘Kim çevreci kim değil işte hepsi ortada"

Türkiye'nin ve İstanbul'un önemli projelerinden biri olan Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 568'inci yılında mega kent çok önemli bir yapıya daha kavuştu. 2017 yılında yapımına başlanan ve Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, projenin öneminden bahsetti ve önemli mesajlar verdi.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON

"Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulesi'nin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum" diyen Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler adeta orayı işgal etmişti, görüntü kirliliği vardı. Bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun hasreti içerisinde olduk. Acaba Adalar'a mı kaldırsak yoksa burada farklı uygulama mı yapsak diye düşündük. Sonra dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştiririz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca başarımız oldu. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispatı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz" diye konuştu.

BOĞAZ'A HAKİM MANZARA

Milyonlarca ağacı Türkiye'nin dört bir tarafına diktiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "İstanbul 81 vilayetin adete bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir" ifadelerini kullandı.

GECE BİR BAŞKA GÜZEL

Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor. Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı. 30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.

KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ HAZİRAN SONUNDA ATILIYOR

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili de önemli bir müjdeyi paylaştı. Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırmak üzere temeli atacaklarını açıklayan Erdoğan, "Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" açıklamasını yaptı

'CHP ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜNÜN PATLAMASINA SEYİRCİ KALDI'

İSTANBUL'U hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "CHP, Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor. Anlamıyorlar" dedi.