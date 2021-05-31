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Öğretim Üyesi alım ilanı

Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

31.05.2021, 09:52

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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