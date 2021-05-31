Son dakika: Normalleşme nasıl olacak? Başkan Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık.

SPORDA BÜYÜK BAŞARI

19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.

19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik.

Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.

TÜRKİYE ULAŞIMDA YENİ DEVRİM YAŞAYACAKTIR

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.

Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz.

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var.

Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI

Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır

Kamu kurumlarındaki esnek mesai yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ BU ASRIN SEMBOL ESERLERİNDEN BİR TANESİDİR

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü münasebetiyle eski adıyla Yassı ada, milletimizin verdiği adıyla yaslı ada ve bizim dönüştürdüğümüz Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda bir araya geldik.

Cuma günü milletimizin 150 yıllık hayali olan Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediyesi olarak şehrin siluetindeki yerini almıştır. Birileri bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahutta bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserler. Onlar o asırların sembol eserleriyle işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması, oradan tüm İstanbul'u bütün güzelliklerini seyredebilme imkanını vermesi bu devrin sembol eserlerinden bir tanesidir.

Taksim Camii'nde dile getirilen rahatsızlığın gerisinde güçlü Türkiye'nin ayak seslerinden duyulan korku vardır. Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Çamlıca'nın eski halini bilenler yeni halinin şehrimize kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edecektir. İstanbul Boğazı'nın silueti bu bölgede yepyeni çehreye kavuşmuştur.

Fethin 568. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Müsabakasına katılan sporcularımızın heyecanını video konferans yoluyla paylaştık. İstanbul'un fethinin 600. yıldönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.

Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz.

EKONOMİDE BÜYÜME

İnşallah 1 asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz.

Yaklaşık 1,5 yıldır bu mevcut salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni müjdeleri içeren salgınla mücadelede milletimizin her kesimine verdiğimiz desteklerin ayrıntılı icmalini sizlerle paylaşmıştık. Hibe ve desteklerin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlere maruz kalmadan geçirmemizde çok büyük katkısı olmuştur.

Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap uluslararası kuruluşların tespitidir. Nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi ve iyi niyetli olmadığı açıktır.

Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, Çin'in ardından ikinci sırada yer alması herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime bir şeyler ifade ediyor. En dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımların yüzde 30,5 gibi artmış olmasıdır.