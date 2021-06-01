Gladyo operasyonunun son kuklası suç örgütü lideri Sedat Peker! Son 70 yıldır hep aynı oyun

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir mafya elebaşının sözlerini referans alarak siyaset yaptığını belirten Akçay şunları kaydetti:

MAFYAYI EN İYİ KILIÇDAROĞLU BİLİR

CHP'yi FETÖ, Beyaz Saray, HDP ve Kandil'e teslim eden Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede destan yazan Cumhur İttifakı'nı mafyaya teslim olmakla suçlamaya kalkışmaktadır. Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve mafya ile mücadeleden neden rahatsızdır? Mafyayı en iyi Kılıçdaroğlu bilir.

Kılıçdaroğlu kara para aklayan, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla bu günleri görerek birilerine mesaj mı vermiştir? Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, mafyadan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de yüzü kızarmadan yeraltı çetelerine destek oluyor diyerek Cumhur İttifakı'na iftira atmakta, aslında kendi desteğini örtmeye çalışmaktadır.

DÜŞMANLARIN TAŞERONU

Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Zillet ittifakı, mafyanın sözlerini referans alarak siyaset yapıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı! Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi baltalamaya çalışan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki?

SİNSİ OPERASYON

Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2016'da Türkiye'deki yabancı basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi IŞİD ile mücadele eden El Nusra'ya destek vermek ve silah göndermekle suçlayarak 'Türkiye'nin terör örgütlerine silah verdiğine' yönelik algı operasyonunu başlatmıştı. Hedef, Türkiye aleyhine algı yaratmaktır. Silahlar 'Türkmenlere değil, El Nusra'ya gönderildi' diyerek Türkiye'yi uluslararası arenada terör örgütüne yardım eden ülke konumuna düşürmeye, Türk milletiyle hükümetin arasını açmaya, MİT TIR'ları davası üzerinden FETÖ'cü hainleri aklamaya çalışıyorlar. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ve içimizde beşinci kol faaliyeti yürüten bazı siyasiler ve işbirlikçiler emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik sinsi operasyonların taşeronluğunu yapmaktadır.

BIDEN MUHALEFETİ

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle muhalefetin yine bir oyun peşinde olduğunu ifade ederek "Biden muhalefeti demeye başladık. İçine düştükleri bu durum beni de üzen konulardan bir tanesi. Muhalefetin elinde hiçbir şey kalmadığı için manipülasyon, algı, yalan operasyonlarla ülke gündemini sürekli değiştirmeye çalışıyorlar! Suç örgütü liderlerinin açıklamalarına bel bağlıyorlar" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL"

Sedat Peker kumpasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de "Fark etmiyor, 60-70 yıldır hep aynı oyun oynandı. Bu oyunun son kuklası da, kimyası değiştiği için korkuya kapılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker" dedi.

Övür yazısında şu ifadeleri kullandı:

Klasik bir Gladyo operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Bu yapı bazen milliyetçi bir meczup, bazen sol veya ayrılıkçı bir örgüt, bazen dindar bir grup, bazen solcu bir gazeteci, bazen de bir mafya lideri olarak karşımıza çıkar. Fark etmiyor, 60-70 yıldır hep aynı oyun oynandı. Bu oyunun son kuklası da, kimyası değiştiği için korkuya kapılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın deyimiyle "Gangster", nihayet Tik Tok dizisinin son bölümünde asıl hedefini açık ederek, küresel güç odaklarının oyuncağı olduğunu ortaya koydu. Hem Külliye'yi, hem de Türkiye'nin varlık gösterdiği coğrafyalardaki faaliyetlerini hedef aldı.

İşe de FETÖ'nün MİT TIR'ları iftirasıyla başladı. Ama durmadı, daha doğrusu durması istenmedi ki Libya ve Azerbaycan'la ilişkilere de dil uzattı. Açıkçası Türkiye kimlerin canını acıttıysa onların sesi oldu. Böylece derdinin kişisel olmadığı, hedefe koyduğu isimleri itibarsızlaştırarak asıl amacının Türkiye'ye zarar vermek olduğunu gösterdi.