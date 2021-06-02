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Haberler Gündem Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

ve 'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

'daki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı 'in ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
AA

02.06.2021, 09:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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