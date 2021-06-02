İsrail’in ciğerini biliyoruz

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



İsrail bayrağına bakarsanız, Siyonizm'in son hedefini görürsünüz.

Siyonistlerin bayrağındaki iki mavi çizgi diyor ki:

Fırat ve Nil arası Yahudilerin olana dek Dünya'da kan durmayacak. Nokta!

Kadir gecesinden beri bütün Müslüman alemine bayramı zehir eden bir İsrail zulmü ve katliamı yaşanıyor. Amerika ve Avrupa seyrediyor. Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı dağınık ve kararsız. Dünyada 1,8 milyar Müslüman yaşarken, 1948'den bu yana Filistin'i adım adım yutuyorlar.



İNSANLIK DRAMI VE ACİZLİK

Bu durum 'nasıl oluyor?' diye sadece konuşuluyor. Her şeyi bir tarafa bırakın, Müslümanların ilk kıblemizi koruyamaması ıstırap vericidir. İnsanlık dramı ve acizliktir.

Böyle bir perişan tablo içinde sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan isyan ediyor. Müslümanların intifada duygularını canlandırmak için çırpınıyor.



BÜYÜK RESME BAKALIM

Karşımızda Emperyalist Üst Aklın Siyonist planı adım adım yürütülüyor.

Emperyalistlerin derin odağı DÜNYA PARA BARONU YAHUDI SERMAYEDER tarafından organize edilen (1897 yılı)İsviçre'nin Basel şehrinde Dünya Siyonistleri Kongresi'nde ilan edilen BÜYÜK İSRAİL PROJESİ'Nİ gözleri kan bürümüş biçimde kararlıkla 124 yıldır sürdürülüyor.



ABD BU PLANIN ARKASINDA

Katolik bir Hristiyan olan ABD Başkanı Biden 'Ben Siyonistim ve Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok' diyorsa, derin ABD bu planın arkasındaki odaktır.

ABD'yi, Siyonist olduğunu söyleyen Biden idare ediyorsa, İsrail'in Orta Doğu'yu ateş gölüne çevirmesi ve İslam dünyasını yakacağı bellidir.

İlk Dünya Siyonist Kongresi'nden ilan edilen Siyonist plan ABD (Evangelist Siyonistler) 7 aşama olarak adım adım uygulatılıyor.

1) Yahudiler'in Filistin'e geri dönmeleri. (İngiltere ve Fransa, cetvellerle Osmanlı'nın Ortadoğu topraklarını böldü. İkinci dünya savaşı sonrasında İsrail'i Müslüman dünyaya hançer olarak soktular.) 2) Yahudi Devleti'nin kurulması. (14 Mayıs 1948) 3) Kudüs'ün başkent ilan edilmesi.

(ABD Kudüs'te büyükelçilik açtı, bu aşamada tamamlandı) 4) MESCİD-İ AKSA'nın yıkılması; eski Süleyman Tapınağı'nın yerine yeni Süleyman Tapınağı inşa edilmesi. (Günümüzde yapmakta oldukları katliamlar çok yönlü olarak sürüyor) 5) Dünyanın İsrailoğulları dâhil, tüm uluslarına İncil'i kabul ettirme (Misyonerleri çalışıyor) 6) Türbülasyon (Felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi ve Deccal'in gelişi.

7) Armageddon savaşı. Hatay ovasında yapılacak savaş. (Deccal'in yenilmesi ve Mesih'in krallığını kurması.

Başkenti Kudüs olan Yahudi Krallığı'nın dünyayı yönetmesi.) (Doların arkasındaki 12 aileden meşhur Rothschild'ler ve Rokfeller'lerin mottosu olan 'TEK DÜNYA, TEK DİN' hedefli Yahudi Krallığı)

ROTHSCHILD DERİN DEVLETİ

Önemli olan Siyonizmin ne olduğunu açık açık konuşalım. Bilmeyenlere öğretelim.

Emperyalistlerin üst aklın 'Siyonist plan' adı altında; terör, ırkçılık, milliyetçilik temelli çatışma tezgâhlarının aslında bir emperyalist planı yürüttüğünü, yürütmekten vazgeçmeyeceklerini görelim.

Karşımızda; Müslüman dünyaya, Müslüman coğrafyaya derin bir operasyon demeti ile karşı karşıya bulunduğumuzu bilerek, daha etkili olabilmek için ne yapılacağına karar verelim.

Derin ABD'nin Siyonist planı yürütülürken, mücadele tek tek olmaz. Artık yeter.

Müslüman dünyanın sosyolojik, güvenlik, ekonomik, ideolojik ve din boyutuyla masaya oturması ve ortak mücadele kararlarının alınmasından başka önemli bir yol yoktur.

TARİHİ KARAR-TARİHİ DURUŞ

YOKSA belli ki derin ABD-Avrupa ve İsrail jeopolitik, jeoteolojik ve jeoekonomik planı uygulayacaklar.



SON SÖZ

MİLLİ Şair, Fikir ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un sözleriyle bitirelim: "Ve Kudüs şehri... Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. Altında bir krater saklayan şehir. Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve haksız yere insan öldürenin cezası ölümdür. Fitne bastırılıncaya kadar savaşın! Yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar. Ey insanlık, ey insanlar! En gündüzden daha gündüz, Hakikatten daha hakikat Müslümanlar...