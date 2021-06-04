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Sokağa çıkma kısıtlamasına seçim muafiyeti

genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına seçim muafiyeti

04.06.2021, 16:44

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Bu doğrultuda; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile Türkiye genelindeki 764 köy ve mahallede halk sandığa gidecek. İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Yapılan açıklamada seçimlerde görev alacakların ve seçmenlerin pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı bildirildi.

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