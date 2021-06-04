Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanma'ları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen'in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti. Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.