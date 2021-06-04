Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

AŞILANANLARIN SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.
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Vaka ve vefat sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı. Uzun zaman sonra vefat edenlerin sayısı ise ilk kez 100'ün altına düştü. Bugün koronavirüs sebebiyle 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.
AŞILANANLARIN SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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