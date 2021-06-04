Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Vaka ve vefat sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı. Uzun zaman sonra vefat edenlerin sayısı ise ilk kez 100'ün altına düştü. Bugün koronavirüs sebebiyle 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

04.06.2021, 19:31 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021, 19:52