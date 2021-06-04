  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı’

‘Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı’

‘Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı’

4.6.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 813 bin öğretmenin aşılandığını ve bu ay tüm eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklayan Selçuk, "Okulların Eylül başında açılmasını istiyoruz. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.