‘Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı’

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 813 bin öğretmenin aşılandığını ve bu ay tüm eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklayan Selçuk, "Okulların Eylül başında açılmasını istiyoruz. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur" dedi.

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