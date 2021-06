Haberler Gündem 2021 LGS hakkında merak edilenler: Sınavda maske takmak zorunlu mu?

2021 LGS hakkında merak edilenler: Sınavda maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 6 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sınavı için, "Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin pek çok soruya yanıt verdi. İşte merak edilenler...

05.06.2021, 17:25