Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait verileri açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

05.06.2021, 19:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 19:39