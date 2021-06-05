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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: bugünkü vaka sayısını açıkladı

, 5 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait verileri açıkladı. Buna göre, 'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

05.06.2021, 19:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 19:39

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