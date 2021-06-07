Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu.
Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.
HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.
HSK'da yeni dönemin ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdik.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 7, 2021
HSK üyelerimizin seçimlerinde Meclisteki uzlaşma demokrasimiz adına sevindiricidir. Toplumsal sözleşmemiz olacak yeni sivil anayasa yapımında da iyi niyetin ve uzlaşmanın yol gösterici olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/ZKD0bCBF5w
HSK'da görev dağılımı yapıldı! HSK’nın yeni başkanvekili Mehmet Akif Ekinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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