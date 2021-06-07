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HSK'da görev dağılımı yapıldı! HSK’nın yeni başkanvekili Mehmet Akif Ekinci oldu

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulunda Mehmet Akif Ekinci HSK Başkanvekili olarak seçildi.

07.06.2021, 14:24