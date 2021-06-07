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Haberler Gündem HSK'da görev dağılımı yapıldı! HSK’nın yeni başkanvekili Mehmet Akif Ekinci oldu

HSK'da görev dağılımı yapıldı! HSK’nın yeni başkanvekili oldu

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulunda HSK Başkanvekili olarak seçildi.

HSK'da görev dağılımı yapıldı! HSK’nın yeni başkanvekili Mehmet Akif Ekinci oldu

07.06.2021, 14:24

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu.

Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

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